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صور.. حملة ليلية على المقاهي المخالفة بمدينة الشروق

صور.. حملة ليلية على المقاهي المخالفة بمدينة الشروق

أبوالغيط يعرب عن قلقه من العملية العسكرية لتركيا في سوريا

أبوالغيط يعرب عن قلقه من العملية العسكرية لتركيا في سوريا

تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب و 5 مشروعات للصرف الصحي بأسوان

تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب و 5 مشروعات للصرف الصحي بأسوان

محافظ دمياط لملاك الورش بمدينة الأثاث: تشغيل المعرض الدائم قريبا

محافظ دمياط لملاك الورش بمدينة الأثاث: تشغيل المعرض الدائم قريبا

غدا.. "التضامن" تحتفل باليوم العالمي للفتاة

غدا.. "التضامن" تحتفل باليوم العالمي للفتاة

ضبط 37 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 37 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملة أمنية بالجيزة

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لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

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في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

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