بدأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتلقي الترشيحات في جائزة التميز الحكومي العربي، حيث تم تفعيل نظام التسجيل والتقديم الإلكتروني على فئات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، ويمكن لمختلف الجهات والأفراد البدء بالتقديم على كافة فئات الجائزة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لجائزة التميز الحكومي العربي، والضغط على صفحة "المشاركة" في الموقع الإلكتروني للجائزة، ثم إدخال المعلومات المطلوبة للمشاركة في الجائزة (الاسم، الجهة، الدولة، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول) لإنشاء الحساب الخاص بهم.تأكيد وتفعيل المشاركة بالضغط على الرابط الإلكتروني المرسل عبر البريد الإلكتروني.دخول الحساب الخاص بهم واختيار الفئة ومن ثم تعبئة طلب الترشح في فئات الجائزة.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في مايو 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.