قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أنّ هناك فرص كبيرة وواعدة للشركات المصرية المتخصصة في أعمال المقاولات والاستشارات الهندسية في تصدير خدماتها لأسواق أفريقيا.

وأضاف "عوض"، أنّ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بجانب اتفاقيات التعاون الثنائي واهتمام الرئيس السيسي والحكومة بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية حافز كبير لدخول القطاع الخاص إلى أفريقيا في المجالات، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية خاصة العاملة في قطاع الإسكان والمقاولات والاستشارات الهندسية تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تؤهلها للمنافسة في أسواق أفريقيا.

وكشف عوض، أنّ شركته تدرس الوضع القانوني في كينيا للدخول في مناقصات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنّ الشركة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها ضمن الجناح المصري بمعرض «Big5 Construct East Africa » الذي عقد بالعاصمة نيروبي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري مع مسئولي حكوميين وشركات أفريقية تضمنت عرض لإبرز المشروعات السكنية التي تأتي ضمن أولويات الحكومة الكينية حالياً.

وأوضح، أنّ السفير المصري بكينيا أبلغ الشركات المصرية العارضين والمشاركين بالمعرض أنّ الرئيس الكيني يولي اهتماما كبيرًا بقطاع البناء ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يمثل فرص واعدة لمصر في الدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الكيني وفرصة لتنافس شركته في عقود المقاولات الخاصة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية.

وأكد "عوض"، أن المشاركة المصرية في الجناح الرسمي كانت إيجابية للغاية، وحققت نجاحا كبيرا على مستوى الترويج للشركات الوطنية وإمكانياتها وخبراتها الكبيرة خاصة، وأن الجناح المصري غطى جميع قطاعات ومجالات التشييد والمقاولات ومواد البناء، كما حظى المعرض بإقبال كثيف من المشترين الدوليين والعارضين من مختلف دول العالم، حيث شاركت كلا من مصر والإمارات والسعودية وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك وجنوب أفريقيا بجانب العديد من الدول.

وأكد أنّ السفارة المصرية والمحلق التجاري فى كينيا لعبا دوراً بارز في نجاح المشاركة المصرية، ونظم عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الوطنية والمشترين الدوليين والشركات الأفريقية ما شجع الشركات في الدخول في أفريقيا خاصة في مجالات الإسكان الاجتماعي.