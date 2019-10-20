"الإسكان" تتابع مع شركات المقاولات معدلات تنفيذ حدائق العاصمة الإدارية

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان: مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يحقق جودة الحياة للمواطنين

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، وسيسهم ف خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به.

وزير الإسكان: أتابع سير العمل بشكل مباشر يومياً.. وتذليل جميع العقبات لدفع معدلات الإنجاز

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه للمرة الأولى بمصر يجرى تنفيذ حدائق بهذا الحجم، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل، والبدء فى زراعة النخيل والأشجار المُثمرة، قائلاً: "أتابع سير العمل بالمشروع بشكل مباشر يومياً"، مؤكداً أنه سيجرى صرف التدفقات المالية بالتوازي مع حجم الأعمال الجاري تنفيذها، وسيجرى تذليل جميع العقبات من أجل دفع معدلات الإنجاز.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّه جرى تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل جميع العقبات، مشيرا إلى التواصل المستمر مع جميع الشركات المُنفذة من أجل دفع معدلات الإنجاز.

"كابيتال بارك" طولها10 كيلومترات ومساحتها 1000 فدان.. وتعد من أكبر الحدائق حول العالم

وأشار إلى أنَّ الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يصل طولها لـ10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف وزير الإسكان، أنَّ الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول"CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثاني"CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.

أما القطاع الثالث"CP 03" يقع على مساحة 309 أفدنة، ويجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

يُشار إلى أنَّ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت قبل الماضي 12/10/2019، ضمن جولته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.