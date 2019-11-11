أخذت الروشتة وتوجهت إلى الصيدلية لصرف الدواء، الذى كتبه الطبيب ليخلصها مما تشعر به من ألم، لكنها فوجئت بموجة سخرية وضحك من العاملين بالصيدلية، لأن الطبيب كتب لها فى الروشتة عبارة «أى حاجة».

"أى حاجة" على تذكرة علاج تقود طبيباً للتحقيق

الموقف لم ينته عند هذا الحد، حيث تمكنت صيدلانية من تصوير الروشتة، ونشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ما أثار موجة من الجدل، دفعت محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، لإحالة الطبيب إلى الشئون القانونية، مع توصية بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عليه، والتشديد على رفضه الإخلال باللوائح الطبية ولو على سبيل المزاح.

طبيب النساء والتوليد فى مستشفى شبراخيت العام، التابع لمحافظة البحيرة، لم يكن يتوقع أن تقوده مزحته إلى التحقيق، خاصة أن الموقف بدا عادياً ويتكرر بشكل يومى، فالسيدة «بسيمة. ك»، توجهت إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، تعانى من متاعب صحية، لكن الطبيب أبلغها بعد توقيع الكشف الطبى عليها بأن صحتها جيدة، وليس لديها ما يستلزم العلاج، لكنها لم تقتنع بالتشخيص، وأصرت على أن يكتب لها «أى حاجة».

وأمام إصرار السيدة البسيطة، أمسك الطبيب بقلمه، وكتب على الروشتة «أى حاجة»، فخرجت مسرعة إلى أقرب صيدلية، وهناك فوجئت بالمكتوب.

الطبيب قال فى التحقيق إنه لم يكن يقصد الإساءة للسيدة، لكنه وجد حالتها الصحية جيدة ولا تستدعى الحصول على أدوية، لكنها ألحت على أن يكتب لها علاجاً، وقالت له: «اكتب لى أى حاجة»، وأمام إلحاحها كتب هذه الجملة بالفعل، لكن على سبيل المزاح معها.