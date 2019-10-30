أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن اتخاذ مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي، عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة.

تابع آمنة أن من أهم تلك الإجراءات افتتاح وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمركز ناصر الطبي بإدارة دمنهور الصحية، والمرور على وحدة طب الأسرة ببلقطر الغربية بإدارة أبو حمص الصحية، لمعاينتها لتشغيل قسم علاج طبيعي بها، وإنشاء معمل أسنان بمستشفى إدفينا المركزى بالجهود الذاتية، ومستشفى غرب النوبارية بالجهود الذاتية تحت إشراف الإدارة العامة لطب الأسنان.

وتابع محافظ البحيرة أنه جرى عمل حصر بجميع الأعطال الموجودة بعيادات الأسنان بالإدارات الصحية، وجاري عمل اللازم نحو إصلاح وتوزيع 306 سرنجات معدن أسنان على الإدارات الصحية التابعة للمديرية، والاستعداد لافتتاح مبنى الطوارئ والرعاية المركزة بمستشفى رشيد.

وأشار الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، إلى عمل خطة عمل تصحيحية للمعمل الفني والإداري بمستشفى أبو حمص، ووضع خطة تحسين ومقترح تطوير لمستشفى دمسنا، وبدء العمل بمبادرة قياس السمع للأطفال حديثي الولادة في 121 وحدة طب أسرة موزعة علي 16 إدارة، والانتهاء من ترميم مبنى وحدة صحة القصر بالمحمودية وتوصيل المياه لوحدة المسين بالدلنجات.

وأضاف بيومي انه جري إصلاح شبكة المياه وترميم الجدران المتهالكة وإعادة بنائها وعمل صيانة كاملة لمبنى وحدة صحة الأسرة بسيدي عقبة بالمحمودية، وصيانة جميع أجهزة الأوتوكلاف بالوحدات الصحية برشيد، وتجهيز عيادة الأنف والأذن بالمركز الطبي بالدلنجات، وتجهيز عيادة جلدية بالمركز الطبي وتوفير جهاز ألترا فيوليت راي - وودلايت - كيرو، وذلك بالمشاركة المجتمعية.