فى إطار جولته الدولية للحوار الفعال بين الشباب برعاية "كوكا كولا"، اتجه قطار "منتدى شباب العالم" إلى محطته الثانية بمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم، لعقد ورشة عمل تهتم بآليات تطوير وتنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم وتمكينهم من المشاركة فى إحداث التغيير وصناعة مستقبل العالم.

وكانت مدينة هايدلبرج الألمانية قد شهدت أولى الفعليات الدولية الخاصة بمتدى شباب العالم يوم الـ26 من أكتوبر عام 2019، حيث تم استعراض رحلة المنتدى أمام مجموعة من الشباب من جنسيات مختلفة وأهم المشروعات التى تم اطلاقها مثل منصات منتدى شباب العالم ومعامل الابتكار والمنطقة الحرة، كما تحدث بعض الشباب المصريين عن تجارب المشاركة فى المنتديات السابقة بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن دور الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى إدارة منتدى شباب العالم أن تكون مشاركات الشباب به متاحة على مدار العالم داخل وخارج مصر وأن لا يكون مقتصراً على الفاعليات الكبرى السنوية، حيث أنه من المقرر أن كل ما سيتم عرضه ومناقشته من أفكار خلال تلك الفاعليات الدولية ستعرض خلال النسخة الثالثة من المنتدى الذى يقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 - 17 ديسمبر بحضور أكثر من 5 الاف شاب من جميع دول العالم.

جدير بالذكر أن منتددى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد أطلق المنتدى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وإذدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 الاف شاب حول العالم، وينطلق المنتدى هذا العام من الفترة 14 - 17 ديسمبر ويناقش موضوعات الأمن الغذائى والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.