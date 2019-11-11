حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من ترويج الشائعات أو نقل أحاديث دون التأكد منها وكذلك الخوض في أعراض الناس، موضحًا أن هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة وإنما هي أمر ديني بحت.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "في عبادة اسمها وقف الشائعات يعنى كلام يأتيك عن فلان توقف من يقوله وتدافع عن الرجل وعرضه.. ومن يفعل هذا فلا تقرب منه النار أبدا، حبا في رسول الله عليه السلام، عاوزين يكون عندنا مجتمع ووطن وأمة بلا شائعات أو أكاذيب ".

من ناحية أخرى، وجه الداعية الإسلامي، رسالة إلى الموظفين، مفادها أن ييسروا على الناس ويساعدوهم في قضاء حوائج الناس، قائلا: "هذه رسالة عامة لكل الناس وخاصة للموظفين، متتعبوش الناس معاكم ويسروا لهم".

وتابع: "بلاش تفسحوا الناس، واقضوا مصالحهم، بما لا يخالف القانون، وهتاخدوا اجر عظيم على اللى بتعملوه، كونوا من عباد الله الذين اختصهم بقضاء حوائج الناس".