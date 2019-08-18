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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

صقر: يجب تمييز العلماء المتفوقين في البحث العلمي عن زملائهم

صقر: يجب تمييز العلماء المتفوقين في البحث العلمي عن زملائهم

أستاذ الحاسبات: كليات "الذكاء الاصطناعى" تتماشى مع رؤية الدولة فى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.. ونملك وفرة من الطاقات الإبداعية فى كل المجالات

أستاذ الحاسبات: كليات "الذكاء الاصطناعى" تتماشى مع رؤية الدولة فى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.. ونملك وفرة من الطاقات الإبداعية فى كل المجالات

الإعدام لـ "مزارع" قتل زوجته بسبب خلافات عائلية في نجع حمادي

الإعدام لـ "مزارع" قتل زوجته بسبب خلافات عائلية في نجع حمادي

مدبولي يلتقي وزيري المالية والصحة لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

مدبولي يلتقي وزيري المالية والصحة لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

"أسبوع الاعترافات".. موظفو "فيس بوك" و"مايكروسوفت" يتنصتون على محادثات المستخدمين

"أسبوع الاعترافات".. موظفو "فيس بوك" و"مايكروسوفت" يتنصتون على محادثات المستخدمين

براتب يتخطى 10 آلاف جنيه.. وظائف للمصريين في السعودية

براتب يتخطى 10 آلاف جنيه.. وظائف للمصريين في السعودية

عاد لسيرته الأولى.. الاحتفال بعيد العلم في أغسطس: تاريخ اعتماد فاروق

عاد لسيرته الأولى.. الاحتفال بعيد العلم في أغسطس: تاريخ اعتماد فاروق

صاحب لقب "أغنى شاب في مصر": 700 ألف جنيه أرباحي من يوتيوب الشهر الماضي

صاحب لقب "أغنى شاب في مصر": 700 ألف جنيه أرباحي من يوتيوب الشهر الماضي

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