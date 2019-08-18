قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يستيقظ من النوم يقول "الحَمْدُ لله الذِي أحْيَانا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، والذي يُعرض على شاشة "dmc".

وأضاف "عبد المعز"، أن شُكر الله يُعد نجاه، ولذلك هناك ضرورة لشكر الله باستمرار، مناشدًا الآباء بتعويد أبنائهم على شكر الله وحمده، "ما ينفعش يقولوا على طعام وحش، الرسول ما عاب طعامًا قط".

ولفت إلى أن وظيفة إبليس الرئيسية هي صرف الناس عن شكر الله، متابعًا:" احنا يبقى هنعاند إبليس ونستمر في شكر الله عز وجل".