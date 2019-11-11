عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، فيلم قصير تحت عنوان "سيفان"، والذي يتحدث عن الإبادة التركية للأرمن، حيث تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول "شاهين" الذي عاش في الخارج أكثر من 30 سنة، وعاد إلى القاهرة ليلتقي جارته "سيفان"، وهي سيدة عجوز من أصول أرمينية تعيش بمفردها، وتبدأ في تذكر الأحداث المأساوية للإبادة.

ومن خلال أحداث الفيلم الذي عُرض في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، نكتشف أن مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت في العالم ومازالت تحدث حتى الآن، وجسدت الفنانة ليلى عز العرب، دور السيدة "سيفان" داخل الفيلم.

فيلم "سيفان" يضم كوكبة متميزة من الفنانين ومنهم ليلى عز العرب وعاطف عبد اللطيف وأحمد مندي وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومنتج فني مينا فوزي وإشراف عام شمس أبو السعود ومهندس ديكور كريم عبد النعيم ومدير تصوير مايكل جورجي ومونتاج رامز عاطف وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى موسيقى تصويرية طارق عامر وإخراج سيف يوسف.

ومصطلح "سيفان"، اسم أرمني أطلق على الكثير من نسائهم، إلى جانب كونه رمزا أرمينيا، يتكون ذلك الاسم من مقطعين "سي.. فان" أي "فان السوداء"، وهي اسم بحيرة تحتل وسط أرمينيا، البحيرة الوحيدة في البلاد، وأحد أكبر البحيرات التي تقع على ارتفاع عال في العالم، حيث تقع على ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، يغذيها 28 نهرا ومجرى مياه من أنحاء البلاد.

وتّعد سيفان أحد معالم أرمينيا.. ومقصد السياح الأول لجمال المنظر هناك، حيث المياه والجبال المحيطة بها وعلى قممها الثلوج، حيث أطلق الأرمن على تلك البحيرة هذا الاسم نسبة إلى بحيرة "فان" شرق الأناضول التركية، والتي تقع داخل حدود أرمينيا الكبرى، وألصقوا فيها "السوداء" نظرًا لمنظرها الأسود.