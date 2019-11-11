عز العرب تكشف تفاصيل مشاركتها في"سيفان" لتوثيق الإبادة التركية للأرمن

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، تفاصيل تجسيدها شخصية "سيفان"، في الفيلم القصير الذي يتناول قضية مذبحة الأرمن، وذلك خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وقالت "عز العرب"، إنها كانت قد عقدت العزم على عدم الاشتراك في أفلام قصيرة مرة أخرى، حيث إنها شاركت بالكثير من نوعية هذه الأفلام، سواء مشروعات تخرج للطلاب أو أفلام مستقلة، "قلت كفاية"، موضحة أنها ظلت على رأيها في عدم الاشتراك في الأفلام القصيرة إلى أن عُرض عليها دور "سيفان".

وأشارت إلى أنها وافقت بشكل مبدأي على المشاركة في العمل كونها متعاطفة بشدة مع الأرمن ضد المجزرة التي حدثت لهم، "دي جريمة مثبوتة ومحدش بيجيب سيرتها كتير، وعندي تعاطف شديد مع القضية"، مضيفة: "المخرج والمنتج قالوا لي احنا منقدرش نشوف حد تاني غيرك لشخصية سيفان بطلة الفيلم".

وتابعت: "أول ما قرأت الاسكربت وافقت على الفور، وأنا عندي حاجة عبيطة أوي لما بتفرج على حاجة أنا عملتها بحط نفسي كأني جمهور، فلما شوفت سيفان في السينما عيطت".

فيلم "سيفان" يضم كوكبة متميزة من الفنانين ومنهم ليلى عز العرب وعاطف عبد اللطيف وأحمد مندي وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومنتج فني مينا فوزي وإشراف عام شمس أبو السعود ومهندس ديكور كريم عبد النعيم ومدير تصوير مايكل جورجي ومونتاج رامز عاطف وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى موسيقى تصويرية طارق عامر وإخراج سيف يوسف.