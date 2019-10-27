نشر الفنان أحمد حلمي صورة له على حسابه الشخصي انستجرام، أثناء حضورة مبادرة "دكان الفرحة" لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

وعلق حلمي: امبارح حضرت حفل إطلاق مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية تحت إشراف صندوق تحيا مصر والحقيقة اتبسطت جدا جدا وبقول للعرسان ألف ألف مبروك ويارب يسعدهم في حياتهم ويرزقهم الذرية الصالحة وتحيا مصر.

وقد شارك في الاحتفالية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين الصندوق والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو اللجنة التنفيذية للصندوق، ونفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وعدد من نجوم الفن والإعلام منهم محمد حماقي، كندا علوش، لبلبة، رجاء الجداوي، فردوس عبد الحميد، بالإضافة إلى مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري والأديبة ريهام فؤاد الحداد، وصبورة السيد، وسامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي.