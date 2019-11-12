وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعلاج الطفل إياد أحمد عدلي الذي يعاني من مرض في العظام يسمى "العظم الزجاجي"، على نفقة الدولة، ونقله إلى مستشفى أطفال مصر.

استجابة الوزيرة جاءت بعد نشر والدة الطفل لقصته اليوم، التي بدأت عندما كان عمره 28 يوماً حيث توقفت حركة يد الطفل وارتفعت درجة حرارتها، وتوجهت والدته به إلى الأطباء وتم عمل جبيرة له، ثم انتقلت الأعراض إلى اليد الأخرى والقدمين، ما استدعى عمل بنطلون جبس له.

وتواصل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة والسكان مع والدة الطفل أميرة كمال، وعلى الفور تم التنسيق لنقل الطفل إياد إلى مستشفى أطفال مصر غدًا الثلاثاء، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان حيث سيتم استقباله وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ومناظرة الحالة من قبل الاستشاريين لتشخيص الحالة وإقرار أفضل علاج للطفل.