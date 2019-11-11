أعلنت وزارة الصحة والسكان أنّ 340 طبيبًا من خريجي الدفعة التكميلية الحالية حركة تكليف سبتمبر 2019، سجلوا في برنامج الزمالة المصرية بنسبة تقترب من 50% حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ تسجيل الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية يأتي ضمن خطة الوزارة لتعديل نظام تدريب الأطباء المطبق بوزارة الصحة منذ سنوات، إذ يتم تدريب 100% من الأطباء المكلفين على التخصصات الطبية المختلفة منذ اليوم الأول للتكليف، دون تغيير في قانون أو نظام التكليف المطبق، مشيرًا إلى أنّ تعديل نظام التدريب لا يحتاج إلى أي تعديل تشريعي.

وأضاف أنّ التعديل الجديد لنظام التدريب تم تطبيقه على الدفعة الحالية لتوفير فرص تدريب طبي مهني لجميع الأطباء، بعد أن كان يحصل نحو نصف الأطباء فقط على الفرص التدريبية، سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنّ ذلك النظام التدريبي أحد مشروعات الإصلاح الصحي الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض المصري وفي إطار دعم القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشؤون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، أنّه لم يتم إجراء أي تعديلات بقانون التكليف الحالي، وأنّ مدة التكليف القانونية كما هي لم تتغير في نظام التدريب الجديد، مضيفًا أنّ الطبيب يكلف على مديرية الشؤون الصحية حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام.

وتابع أنّ مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة والجاري اعتمادها قادرة على استيعاب كل أعداد الخريجين للالتحاق بالزمالة المصرية، موضحًا أنّه كون الزمالة المصرية كانت تدرب 2000 طبيب في السنوات الماضية، لا يعني أنّ تلك هي القدرة الاستيعابية للمستشفيات، لكن كان ذلك مرتبطًا ببعض التحديات تم التغلب عليها، مؤكدًا أنّ الوزارة لا تدخر جهدًا في رفع كفاءة مستشفياتها، وتتبنى حاليًا أكثر من 100 مشروع لرفع كفاءة مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بتدريب عدد من مدربي الزمالة المصرية بجامعة هارفارد، أوضح أنّه سيكون تدريبًا على طرق التعليم والتدريب، بما يرفع كفاءة المدربين، وذلك من أجل توحيد نظام التدريب والتعليم ببرنامج الزمالة المصرية.