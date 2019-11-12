أكد المطرب محمد الشرنوبي تقديره واحترامه لأي قرارات تتخذها نقابة الموسيقيين بشأن أزمته الأخيرة مع المنتجة سارة الطباخ، وفي نفس الوقت الاحتفاظ لنفسه بحق الرد بالطرق القانونية.

وقال الشرنوبي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يحترم النقابة ويحترم أي قرار تتخذه وعلى رأسها النقيب هاني شاكر، مضيفا أنه طوال الأيام الماضية كان مشغولا ببروفات حفله الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

كانت نقابة الموسيقيين قد أكدت في وقت سابق أن مشاركة الفنان محمد الشرنوبي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مساء اليوم الإثنين على المسرح الكبير سيكون الأخير للمطرب الشاب، وسيتم بعده تفعيل قرار منعه من الغناء، إلا حال قيامه بتقديم موافقة كتابية من خطيبته السابقة سارة الطباخ بصفتها مالكة الشركة المحتكرة لنشاطه الغنائي.

وكانت المنتجة سارة الطباخ قد أرسلت موافقة كتابية إلى نقابة المهن الموسيقية للتصريح لمحمد الشرنوبي بالمشاركة في المهرجان باعتباره عملا وطنيا، ولكنها أبدت تمسكها بتفعيل قرار منعه من تقديم أي نشاط غنائي يتم التعاقد عليه بعيدا عن شركتها، وأكدت أنها ترحب باستقبال أية عروض للشرنوبي.

وقال وكيل النقابة الدكتور علاء سلامة، إن النقابة ليست طرفا ضد أحد بعينه والموضوع تم دراسته بالنقابة على مدار 3 أشهر، وسمح للطرفين بتقديم كافة المستندات وفي نهاية المطاف انتهي الأمر إلى إيقاف الشرنوبي لأن منتجة أعماله لها كامل الحق في شكواها.

يذكر أن سارة الطباخ أصدرت بصفتها المالكة لعقد احتكار جهود الشرنوبي لمدة 10 سنوات كاملة، بيانا فور الإعلان عن توقيعه عقد بطولة فيلم "شريط 6" حذرت فيه كل شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي دون موافقتها.