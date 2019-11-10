تتواصل فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يقام في الثامنة مساء غد الاثنين، على المسرح الكبير، حفلا للمطرب الشاب محمد الشرنوبي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري، يسبقه فاصل غنائي لكل من كارمن سليمان، والسورية فايا يونان، وذلك عقب فقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.

وفي نفس التوقيت، يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة المطرب يحيى عبد الحليم "فن" بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

كما يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فاصلاً للنجم اللبناني عاصي الحلاني، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقه فاصل لكل من أحمد سعيد، أميرة أحمد، سارة زكي وأشرف وليد.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور تقدم النجمة ريهام عبد الحكيم، حفلا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بعد فاصل لكل من مصطفي النجدي، محمد حسن، إبراهيم راشد ومحمود عبدالحميد.