انتهت حياة أمين شرطة أسفل عجلات القطار بسوهاج، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير مباحث سوهاج، أن المتوفي أمين شرطة بشرطة كهرباء سوهاج، سقط من القطار أثناء عودته من العمل، ولفظ أنفاسة الأخيرة، أسفل عجلات القطار.

وأضافت التحريات، أنه يدعى مصطفى آدم، 39 سنة، كان فى طريقة للعودة من العمل بمحطة كهرباء المنشأة إلى أبنائه الـ 8 في مركز سوهاج، ولكنه اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار.

وشرحت التحريات أنه عقب وقوع الحادث، أخطرت النيابة للتحقيق، وانتقلت النيابة لإجراء مناظرة لجثة المتوفي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.