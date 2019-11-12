علق الفنان حسن الرداد على الفيديوهات المتداولة له وهو يمارس تمرينات رياضية عنيفة، وذلك لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال الرداد إن وزنه زاد خلال شهر رمضان الماضي، وأنه مارس مجموعة من التدريبات العنيفة من أجل فقدان الوزن الزائد، مشيرًا إلى أنه قضى فترة الصيف في التدريب كإعداد للياقته البدنية.

وكشف الرداد عن إعداده لفيلم "أكشن" جديد وفيلم آخر "رومانسي"، مشيرًا إلى أن الأفلام القادمة ستكون مختلفة عن الأفلام السابقة وليس لها محتوى كوميدي.

وأكد الرداد أنه لا يوافق على تأدية "الدوبلير" لأدواره، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم المشاهد الخطرة بنفسه ويرفض تأديتها بواسطة الدوبلير.