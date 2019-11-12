سماح تعترف بالاتجار في المخدرات: "ببيع إستروكس عشان أصرف على عيالي"

"اسمي سماح، عندي 35 سنة، بتاجر في الحشيش والإستروكس عشان أصرف على بيتي وعيالي، مالقتش شغلانة تكسبني زيها، فبقيت اشتري كميات وأقطعها وانزل أبيعها في التجمع".. بهذه الكلمات اعترفت سماح باتجارها بالمواد المخدرة، وتنقلها بشكل مستمر من مسكنها بالنهضة إلى منطقة التجمع الخامس، لبيع الحشيش والإستروكس، لكنها سقطت في النهاية بكمية من الممنوعات في قبضة رجال المباحث، وأحيلت للنيابة التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.

بداية القصة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة التجمع، بتردد سيدة ثلاثينية على مناطق معينة في التجمع وقيامها بترويج المواد المخدرة على عملائها بدائرة القسم، فتم عمل تحريات أيدت تلك المعلومات، وبعدها تم التنسيق لعمل كمين لها للقبض عليها متلبسة بتجارة المخدرات.

ومنذ يومين، حضرت سماح كعادتها لمنطقة التجمع وفي يدها حقيبة يد كبيرة، وفور نزولها من السيارة فوجئت برجال المباحث تطلب تفتيش حقيبة يدها، لكنها رفضت وحاولت الادعاء أنها ليست ملكها وأنها لا تعلم شيئا عما بداخلها، وبتفتيش الحقيبة، تم ضبط 30 قطعة حشيش، و100 كيس من مخدر الاستروكس، وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وادعت أنها لا تملك الحقيبة وأنها وجدتها أثناء استقلالها السيارة الأجرة.

اصطحب رجال الأمن المتهمة إلى قسم الشرطة وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات التي تم جمعها عنها وعن نشاطها، أقرت بارتكابها الواقعة، وقالت إنها توصل المخدرات من أحد الأشخاص إلى بعض العملاء بالمنطقة وتحصل الأموال، وأنها تربح من هذه التجارة مبالغ مالية تعول بها أسرتها وأطفالها، واعترفت بأنها في ذلك اليوم جلبت كمية الحشيش والاستروكس وكانت في طريقها لبيعها بالتجزئة لبعض الأشخاص في المنطقة.

وعقب تحرير المحضر وإحالته للنيابة، استمعت النيابة لأقوالها واعترفت بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش والاستروكس، وقالت إنها تمارس تلك التجارة منذ فترة، وتعتمد على عدم اشتباه رجال الأمن في السيدات، أو تفتيشهن، وأنها تعرف بعض الأشخاص الذين يشترون منها المخدرات بشكل دوري، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها، وقررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتها لمحكمة الجنايات.