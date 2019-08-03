قال الدكتور خالد الدباغ استشاري علاج الإدمان، إن فكرة تصنيع الاستروكس في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في الأساس من أجل علاج إدمان الموريجوانا وهو نوع من أنواع النباتات المخدرة، وذلك خلال حواره في برنامج "الأفوكاتو"، الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله، على شاشة "القاهرة والناس 2".

وأضاف الدباغ، أنه عند دخول الاستروكس لمصر تمت إضافة بعض المواد الكيميائية مثل مواد المبيدات الحشرية وسم الفئران والمواد التي تستخدم كمهدئ للحيوانات ما يجعل إدمانها أحد الطرق السريعة للموت، مؤكدًا أن الاستروكس له آثاره الجانبية مما يسبب بشلل لتعاطي المدمن جرعة كبيرة وتشنجات بالجسم مما تسبب للموت في الحال.

وأكد استشاري علاج الإدمان، أن الأعراض الأولى لتعاطي الاستروكس هي اتساع في العين واصفرار في الوجه من يلاحظ من أحد أفراد الأسرة هذه الأعراض على أحد يتم التصرف الصحيح والتوجه لطبيب معالج.