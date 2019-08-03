أوضح اللواء سامح الكيلاني، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية سابقًا، ووكيل جهاز مكافحة المخدرات الأسبق، السبب الرئيسي وراء إقبال الشباب على مخدر "الاستروكس"، وذلك خلال حواره في برنامج "الأفوكاتو"، الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله، ويُعرض على شاشة "القاهرة والناس 2".

وقال الكيلاني، إن مخدر الاستروكس ظهر في مصر منذ 4 سنوات كبديل للحشيش والبانجو، والمدمن لجأ للأستروكس بديلا للحشيش بسبب انخفاض سعره بجانب أن حالته المزاجية تعادل 100 ضعف الحالة المزاجية للحشيش، كما أن مخدر الاستروكس لا يظهر في تحليل المخدرات لأنه مركب من مكونات كيميائية.

وأشار مساعد وزير الداخلية سابقًا، إلى أن مخدر الاستروكس أول ظهوره له كان في دول الخليج ونزل مصر تدريجيا، وهو عبارة عن كيس بحوالي 5 جرام، مؤكدًا أن الدولة استطاعت من خلال أجهزتها الأمنية القبض على 2 طن من مخدر الاستروكس خلال العام الماضي.