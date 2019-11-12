نتنياهو صدق على القرار.. إسرائيل تغتال أبرز قادة "الجهاد" في غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد منبى تواجد بداخله، بهاء أبو العطا، أبرز قادة "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، صباح اليوم.

وأشار الجيش إلى أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو صادق على تنفيذ العملية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ومن جانبها، أكدت مصادر فلسطينية مقتل "أبو عطا" متأثرة بغارة إسرائيل، مضيفة أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين منزلا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل "أبو العطا (42عاماً)" ومواطنة أخرى وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء.