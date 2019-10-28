قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عيَّن نفسه وزيرا للإعلام والشتات ليصبح وزيرا لـ 4 وزارات في حكومته.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن نتنياهو يتولى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، بعد إعفاء "نافتالي بينيت" من المنصب، قبل عدة أشهر.

ويشغل نتنياهو أيضا، حقائب "الدفاع والصحة، إضافة إلى كونه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.

و لم يفلح نتنياهو في تشكيل حكومة، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد جولتي انتخابات في أبريل، وسبتمبر الماضيين، لم تكن نتائجها حاسمة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان"، أن الحل الوسطي الجديد الذي بادر إليه مسؤولون رفيعي المستوى في حزب "أزرق- أبيض" ينص على تشكيل حكومة بدون الأحزاب اليهودية الدينية المتطرفة في المرحلة الأولى بهدف تمرير عدة مشاريع قوانين تخص العلاقة بين الدين والدولة بينها قانون التجنيد.

ويتيح الحل المذكور للأحزاب اليهودية المتدينة، الانضمام لاحقا إلى الحكومة، لكن ذلك شريطة الاتفاق معها على عدم دفع مسائل تخص العلاقة بين الدين والدولة إلى الأمام.

وأشارت الهيئة إلى أن "أزرق-أبيض" من جانبه وافق على أن يكون نتنياهو الأول في رئاسة الحكومة.

وجاءت هذه المبادرة قبيل الاجتماع المقرر بين "بيني جانتس" و"نتنياهو" في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ضمن جهود رئيس "أزرق- أبيض" لتشكيل الحكومة.

وقبيل الاجتماع، شدد نتنياهو- الذي سبق أن فشل في تشكيل ائتلاف حاكم- في مستهل جلسة حكومية، على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، مشيرا إلى أن هذه قضية وطنية وأمنية وليست سياسية في ظل التطورات الإقليمية، لاسيما في العراق ولبنان وسوريا.