عاصي الحلاني: جمهور الإسكندرية من أرقى الجماهير التي غنيت أمامها

أعرب النجم اللبناني الكبير، عاصي الحلاني، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققته حفلته في محافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

قال عاصي، لـ"الوطن": "حفلتي بالإسكندرية كانت أكثر من رائعة، فهي حفل من أجمل الحفلات التى أحييتها خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أبرز ما يميز حفلتي بالإسكندرية هو تواجد شعبها وجمهورها الطيب الذي تفاعل مع كل أغنياتي، فهم حقا من أرقى الجماهير".

يذكر أن عاصي قدم خلال حفله بالإسكندرية أغنيات "أنا مارق مريت، بالعربي، بحبك وبغار، يا بائعين الصبر، يا طير، مالي صبر، الهوا طاير، إن كان عليا، ست الستات، قولي جاي، يا ميمة"، بجانب بانوراما من أعمال حليم.