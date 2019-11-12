لقيت تلميذة مصرعها إثر اصطدام سيارة نقل بها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بالطريق الصحراوي الغربي، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "مؤمن. ا. ت" 30 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة "شيماء. ص. ا" 12 عاما طالبة وتقيم بناحية دائرة المركز حال عبورها الطريق مما نتج عنه وفاتها.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفرة "صابر. ا. س" 54 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.