قال الدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المنوفية، إنّ سنة الفجر ركعتين يصليهما المسلم قبل صلاة الفجر، وهما من السنن المؤكدة التي حث عليها رسول الله ﷺ ورغب فيها.

وأضاف سلطان خلال لقاء مع برنامج "بريد المسلم" على إذاعة القرآن الكريم أنّ هناك العديد من الأحاديث التي وردت عن النبي ﷺ عن فضل صلاة سنة الفجر، وبينها: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، رواه مسلم والترمذي، وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر"، وعنها أيضا: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، ويخففهما".

وتابع سلطان أنّ من لم يدرك ركعتي سنة الفجر، فله أن يقضيهما في غير أوقات النهي، وهي عند شروق الشمس وعند غروبها، ووقت الظهيرة، لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس".