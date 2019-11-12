موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في السكة الحديد

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، التأخيرات والتهديات المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض خطوطها، لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.