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أفريقيا فى قلب المحروسة

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انقطاع الكهرباء عن 3 قرى بأسيوط 6 أيام

انقطاع الكهرباء عن 3 قرى بأسيوط 6 أيام

أمن الجيزة: ضبط 39 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية

أمن الجيزة: ضبط 39 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية

عاجل.. السيسي يجري زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

عاجل.. السيسي يجري زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات الرئيس لبناء الإنسان

التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات الرئيس لبناء الإنسان

تصل لـ40 دقيقة.. تأخيرات وتهديات قطارات السكة الحديد اليوم

تصل لـ40 دقيقة.. تأخيرات وتهديات قطارات السكة الحديد اليوم

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"الشارع النموذجي".. مبادرة جديدة لـ"شباب الأمل" في بنها

"الشارع النموذجي".. مبادرة جديدة لـ"شباب الأمل" في بنها

يوم شباب أفريقيا في سفح الأهرام: هنا أرض الحضارة

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