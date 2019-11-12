عقدت وزارة الموارد المائية والري اليوم، اجتماع لجنة إيراد نهر النيل، برئاسة الوزير وحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل للعام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها اليوم أنّ معهد بحوث الانشاءات ومعهد الهيدروليكا استعرضا دراسات التعامل مع السيول وتطوير منظومة السد العالي، وكلف الوزير بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجازها في أاقرب وقت، كما استعرض قطاع الري وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضا هيئة السد العالي وخزان أسوان معدلات انحسار الفيضان، وأسلوب إدارة المياه العام المقبل، حيث تم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة للترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة للمحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية استعدادا للنوات المقبلة خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الوزارة أنّ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف نسقت مع معهد بحوث الإنشاءات، للبدء في إجراءات فتح سحارة الخيري القديمة، وجار استكمال الدراسات للوقوف على جاهزيتها وصلاحيتها وعدم التسريب.

واستعرضت مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات، سواء كانت ديزل أو كهرباء، مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا، وتجهيز وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ وجميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسبا لأي تحركات طارئة، في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول والأمطار بالدلتا، إذ تم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة، والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فورا أولا بأول.

وأكدت الوزارة أنّ الأجهزة المختصة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، واتخذت الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة، بإعلان حالة الطوارئ بمحطات الرفع التابعة للوزارة، والمتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بفيضان النيل، أكدت الوزارة أنّه تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل، وجار متابعة الوارد على مدار الساعة ورصد الأمطار في منابع النيل، مع الإشارة إلى أنّ الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة فى أعالي النيل.

ولفتت الوزارة إلى التشديد على أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد، وتركيز أعمال الصيانة لمنشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات، وأعمال التطهير للترع والمصارف، وبدء المرحلة الأولى لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70 كم.