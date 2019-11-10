"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الفنان وائل جسار، والفنانة مروة ناجي والفنان العراقي همام إبراهيم على المسرح الكبير بالأوبرا الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 510 و760 و1010 جنيهات.

- حفل فرقة بيت الموسيقى الشعبية اللبنانية، وفرقة شموع مصر بمعهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهات.

- حفل إنشاد ديني للمنشد المغربي جواد الشاري بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل إنشاد ديني لفرقة الزهراوان بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.