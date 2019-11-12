بهاء أبو العطا، وصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بــ"القنبلة الموقوتة"، وتصنفه الحركات الفلسطينية على أنه قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامية، والتي أعلنت أن عملية اغتياله اليوم لن تمر دون عقاب.

يُكنى بهاء أبو العطا بـ"أبو سليم"، وهو القائد في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية في فلسطين، يبلغ من العمر 42 عامًا، وماتت بجواره زوجته أسماء أبو العطا، وأصيب أبنائه سليم، ومحمد، وليان، وفاطمة الزهراء بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى، بعد تعرض منزلهم لقصف من قبل طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

مجموعة من المعلومات عن العمليات المنفذة ضد جيش الاحتلال نسبها متحدثه أفيخاي أدرعي إلى بهاء أبو العطا، في عدد من التدوينات على "تويتر" ذاكرًا بأنه "نفذ عمليًا معظم نشاطات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة.

كما قاد أبو العطا وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها".

ونسب أفيخاي لـ أبو العطا أيضًا أنه كان "مسؤولًا عن معظم العمليات التخريبية التي انطلقت في العام الأخير من قطاع غزة، والجولات القتالية وإطلاق الصواريخ على مهرجان سديروت في 25/8/2019 بالإضافة إلى اطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه سديروت وغلاف غزة في يوم الجمعة 1/11/2019".

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبهاليوم، أنه أعطى الموافقة شخصيا على اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا.

وتشيع الحركة الفلسطينية جثمان بهاء أبو العطا بعد صلاة الظهر من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إطلاقها رشقات صاروخية نحو تل أبيب والخضيرة والقدس المحتلة وعسقلان وسيديروت ضمن ردودها على اغتيال أبو العطا، فيما تدوي انفجارات عنيفة من حين لأخر في أجواء قطاع غزة ناجمة عن محاولات القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة، كما تواصل طائرات الاحتلال قصف مواقع في قطاع غزة حيث استهدفت مقر الهيئة المستقلة في مدينة غزة دون إصابات فيما قصفت أراض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق قرية جحر الديك وسط القطاع، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقررت وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، تعليق الدراسة في جميع مدارس قطاع غزة اليوم الثلاثاء، نظرا للأوضاع السائدة هناك، كما أعلنت عدة جامعات عن تعليق الدراسة أيضا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والطلبة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".