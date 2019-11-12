علاء الزهيري: سد فجوة الربحية بقطاع التأمين أهم القضايا المجتمعية

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر شرم رانديفو الثاني، أن موضوع المؤتمر لهذا العام سيكون تحت عنوان "سد فجوة الربحية في قطاع التأمين" وهي واحدة من أكثر القضايا الهامة التي تواجه المجتمعات.

وأضاف الزهيري أن مشكلة فجوة الحماية التأمينية تؤدي إلى نقص شديد في المرونة المجتمعية في العديد من البلدان النامية والناشئة، مشيراً إلي أنها مشكلة عالمية لا يمكن حلها بين عشية وضحاها أو من خلال شركة أو مجموعة أفراد.

وأوضح أنه يجب تأمين ثلاث مجالات رئيسية من وهى الكوارث الطبيعية والوفيات والإنفاق على الرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه الفجوة بلغت 1.2 تريليون دولار أمريكي.