ضبط 1068 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:-

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1068 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهود مديريات الأمن، أثناء متابعتها للأسواق عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 4236 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية)، عن ضبط 88 قضية متنوعة.

وأسفرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط 2 قضية متنوعة. وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.