لضمان عدم هروبها من المستشفى.. "طفلة السرطان" في حراسة الداخلية

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تطورات واقعة هروب سيدة بطفلتها المريضة من المستشفى أثناء علاجها وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح يونس أن عددا من أجهزة الدولة تكاتفت من أجل إعادة الفتاة.

وأشار يونس إلى أن العاملين في مكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء بحثوا عن عنوان أسرة الفتاة وأن وزيرة التضامن اتصلت به وأخبرته أن الوزارة سترسل فريق التدخل السريع لمتابعة الأسرة.

وأوضح يونس أنهم وصلوا لمنزل الفتاة وسألوا والدتها عن سبب مغادرتها المستشفى وأخبرتهم أنها كانت مريضة ورجعت للمنزل مع ابنتها، مشيرًا إلى أن الفتاة رجعت للمستشفى وتتلقى العلاج حاليًا وأن والدتها أيضًا تعاني من ورم في رقبتها وسيتم توقيع الكشف عليها وعلاجها.

وأكد أن وزارة التضامن بدأت عمل بحث اجتماعي للأسرة من أجل معرفة حالتهم لصرف معاش تكافل وكرامة لهم.

وأشار إلى أن الطفلة كان لديها ورم ودخلت المستشفى ثم خرجت وزاد عليها الورم مرة أخرى، لافتًا لوجود حراسة على الفتاة من وزارة الداخلية حاليًا لمنع خروجها دون تلقي العلاج مرة أخرى.