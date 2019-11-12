رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث تعزيز الشراكة مع معهد فريدرش لوفلر

بحث رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورعبد الرازق دسوقي، مع مسئولي معهد فريدرش لوفلر بألمانيا Friedrich-Loeffler-lnstitute سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر وألمانيا تلبية لدعوة من الجانب الألماني لما تتمتع به جامعة كفر الشيخ من سمعة دولية طيبة حيث تضم بنية تحتية متميزة ومقومات مادية وبشرية ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية و إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة بالجامعة.

وناقش دسوقي، مع رئيس معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة بمعهد فريدرش لوفلر بألمانيا، البروفسير هاينرش نويبار، والدكتور فالك ميلسر، مدير المعمل المرجعى للبروسيلا فى المعهد والتابع المنظمة العالمية للاوبئة OIE و الدكتورة ماندى اليشنر، رئيسة المجموعة البحثية للأمراض البكتيرية عالية الضراوة، سبل التعاون المشترك.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة كفرالشيخ ومعهد فريدرش لوفلر بألمانيا Friedrich-Loeffler-lnstitute تحت عنوان "تعزيز التعاون مع مصر في مجال الأمن والسلامة الحيوية"، وإستعرض رئيس الجامعة، خلال زيارته الحالية لألمانيا التي رافقه فيها نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس، تحديد نقاط أوجه التعاون في المرحلة المقبلة مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين مصر وألمانيا.

كما اتفق على زيادة أوجه التعاون في مجال الأمن والسلامة الحيوية وتوسيع مجال العمل في كليات المجموعة الطبية والعلمية بالجامعة، إضافة للمساعدة في تنظيم ورش عمل بجامعة كفر الشيخ للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين في مجال الأمن والسلامة الحيوية ، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والجانب الألماني في إطار من الاهتمام بالتعاون مع الدول الإفريقية بعمل مشاريع دولية مشتركة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بالمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وحرصاً منها على الارتقاء بالمستوى الجامعي المتقدم ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي .