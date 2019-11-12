قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنّ كلية الدراسات الإسلامية تمثل الأزهر القديم، وتخرج عالما موسوعيا ومتكاملا، لأنها تجمع بين علوم الدين والدنيا.

وأضاف جمعة خلال اللقاء المفتوح مع طلاب الأزهر، الذي عقد ظهر اليوم في كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة نصر بعنوان "فقه السيرة النبوية وأثره في بناء الدول ومواجهة التطرف"، أنّ السنة النبوية مكملة لما جاء في كتاب الله عز وجل، والفهم الصحيح لها أمرا ليس هامشيا، مشددا على أنّه يجب التفريق بين النص الثابت المقدس الذي يجب الحفاظ عليه، وأنّ إنزاله منزلة المتغير هدم للثوابت، والعكس هو طريق الجمود والانغلاق.

وتابع أنّ النبي ارتدى لباسا من جنس ما ارتداه أهله، فالزي عادة وليس عبادة، ومن يرتدي العمامة ليس أفضل ممن يرتدي بدلة، والزي الأزهري يحترم ولا يقدس، مشيرا إلى أنّ شرّاح الحديث قديما كانوا أكثر وعيا من بعضنا الآن".

وأوضح وزير الأوقاف أنّ بعض المتخصصين عدّد فوائد السواك، وكثير ممن يستعملون السواك يضرهم أكثر مما ينفعهم بسبب عدم تنظيفه وتعرضه للغبار، مشددا على أنّ حمل السواك ليس دليلا على الصلاح".