"إيني" لا يستبعد اهتماما بأصول "دانة غاز" في مصر

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية "إيني"، إنَّه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لشركة "دانة غاز"، مبينًا أنَّه من المستبعد تقديم عرض محتمل إذ أن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة، حسب "رويترز".

وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر.

وقال ديسكالزي لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل، موضحا "لم أقل أبدا على الإطلاق لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا".

واستكمل ديسكالزي، أنَّ للمجموعة حضورًا كبيرًا في المنطقة، مشيرًا إلى أنًّها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر.

وعلى مدى العام الماضي، وسعت "إيني" حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.