ضبط القائمين على تشغيل قناة فضائية لقيامهم بعرض الأفلام على شاشتها دون تصاريح

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية المكثفة، لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، وفي ضوء ما أكدته تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولي إحدى القنوات الفضائية، بعرض أحد الأفلام على شاشتها دون الحصول على التصاريح من الشركة المالكة للفيلم "صاحبة حقوق الملكية الفكرية للفيلم" وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية قبل القناة، فضلاً عن إدارة القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة المشار إليها والكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة المكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق على مساحة 600 متر تقريباً مستأجرة لمالكي القناة، وبتفتيشها في وجود (4) من العاملين بالقناة.. عُثر على الآتي:-

اثنين استديو تصوير كامل، يحويان الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة بهما، جهاز وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مُقلدة ومنسوخة، ومسلسلات وأفلام.

كما تم ضبط كمية من المنتجات الصحية والأعشاب وكارنيهات إحدى النقابات بدون بيانات وإيصالات سداد خاصة بها.

وتم ضبط مبلغ 27880 جنيها، 2750 كارنية لإحدى النقابات، دفتر سداد خاص بإحدى النقابات، 20 دفتر خاليين. كما تم ضبط أربعة أشخاص من العاملين بالقناة (اثنين من المُعدين ـ مديرة التسويق ومقدمة برامج ـ عامل مونتاج). وتمثلت مخالفات القناة المشار إليها في الآتي:

إنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، واستخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعرض وبث مصنفات فنية - أفلام عربى وأجنبى ومسلسلات - وكذا حيازة برامج مقلدة ومنسوخة على أجهزة الحاسب الآلى منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون الحصول على إذن أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

ورفع المحتوى الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

عرض سلع مجهولة المصدر وبيع منتجات تضر بالصحة العامة للمواطنين بدون تصريح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.