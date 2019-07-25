نجلاء بدر عن فاروق الفيشاوي: "أجمل ضحكة وأطيب قلب"

نعت الفنانة نجلاء بدر، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، فجر اليوم الخميس.

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ربنا يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويدخلك فسيح جناته يا أجمل ضحكة وأطيب قلب وجعت قلوبنا قوي نسألكم الدعاء والفاتحة لموتانا أجمعين".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.