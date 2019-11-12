حجزت دائرة التعليم في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، لإلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي في امتحانات الدور الثاني نتيجة لأخطاء التابلت للحكم بجلسة 1 ديسمبر المقبل.

وألزمت المحكمة الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، وتقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الإدارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الإدارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وقدّم وكيلا عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر، طعنا بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإلكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.