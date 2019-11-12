محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لحل معوقات المدارس في طهطا

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع قيادات مركز ومدينة طهطا، وذلك لمناقشة مشاكل المدارس المتعلقة بقطاعات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي وخدمة الإنترنت، بالإضافة إلى شكوى عدد من مدارس طهطا من نقص الآثاث وبعض التجهيزات، خصوصا في المدرسة اليابانية وكذلك المباني والمدارس التي تحتاج للإحلال والتجديد، ومناقشة خطة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع هذا الملف.

حضر الاجتماع النائب مصطفى سالم، نائب طهطا، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبوعقيل مدير فرع الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف عباس مدير عام الكهرباء، وعلي رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كان النائب مصطفى سالم التقى محافظ سوهاج، أمس الاثنين، وعرض علية حزمة من مشكلات مدارس طهطا وعلية قرر المحافظ عقد لقاء موسع مع قيادات الجهات المسؤولة عن تلك المشكلات لإيجاد آلية سريعة للتعامل معها.

ومن جانبه، قدم النائب مصطفى سالم، خلال الاجتماع، بيان بحصر كامل بالمشكلات التي تَواجه مدارس الإدارة التعليمية بطهطا، مطالبا كل جهة بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها نحو حل هذة المشكلات التي تؤثر على حسن سير العملية التعليمية للطلاب وتعوق العمل بمدارس طهطا.

وبدورة، شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، على الجهات المعنية بسرعة التعامل بشكل مدروس مع هذه المشكلات ووضع مقترح وخطة زمنية محددة، مؤكدا أنة سيتابع ذلك بنفسة للوقوف على ما وصلت إلية نتائج هذا الاجتماع.