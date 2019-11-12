5 أماكن في الزمالك لركوب "البسكلتة"

انتشرت مؤخرًا رياضة ركوب الدراجات "البسكلتة"، كوسيلة بديلة للتنقل والتجول داخل المدينة، فضلًا عن انتشار تجمعات العجل صباحًا التي تنطلق من أماكن عدة داخل القاهرة للشباب من الجنسين بمختلف أعمارهم، بهدف نشر ثقافة قيادة العَجل وترسيخها كعادة مفيدة مثل تنشيط عضلة القلب والأوعية الدموية.

وترصد "الوطن" المبادرات التي تنطلق منها ماراثون العجل بمنطقة الزمالك كونها أقرب مكان لوسط القاهرة على النحو التالي:

عجلة بينك

تعد هذه المبادرة خاصة بماراثون العجل الذي يقام للبنات فقط، ممن يجدون صعوبة في المشاركة بالتجمعات الأخرى، وتكون نقطة الانطلاق من الزمالك الساعة 7 صباحًا يوم الجمعة لمسافة 8 كيلو متر، ويكون السعر 70 جنيهًا يشمل العجلة والتنظيم و"الفيست" والتصوير الفوتوغرافي وعربية الدعم، ومجانًا لمن تمتلك عَجلتها الخاصة بها.

ZBikers -Zamalek

يوفر "زي بايكرز" تجمعات للعَجل التي تنطلق من شوارع الزمالك للشباب من الجنسين من الساعة 8 صباحًا وتستمر لمدة ساعتين فقط، تكون تكلفة العجلة العادية 40 جنيهًا وعجلة السرعات 60 جنيهًا.

ويقدم "زي بايكرز" إمكانية تعليم ركوب العجل للمبتدئين من خلال دورة تدريبية مدتها 3 أيام بمبلغ 150 جنيهًا.

بدّال

يقيم فريق "بدال" عددًا من تجمعات ركوب العَجل التي تنطلق من أماكن عدة بالقاهرة أبرزها الزمالك وكورنيش النيل والمهندسين، ويقطع الفريق والمشاركين مسافة 16 كيلو متر تبدأ من الساعة 7 صباحًا، ويكون سعر التذكر 75 جنيهًا، ويشمل الدراجة و"الفيست" وزجاجة مياه وسيارة الدعم والتصوير الفوتوجرافي والإسعافات الأولية والتنظيم.

يلا عجلة

يقيم فريق يلا عجلة "رايد" للانطلاق في شوارع الزمالك، وتكون نقطة البداية من أما ساقية الصاوي - جزيرة الزمالك الساعة 7:30 صباحًا لمسافة 10 كيلومترات، ويكون سعر تذكرة الاشتراك 80 جنيهًا للعجل العادي أو عجل السرعات.

ستار بايك

يجتمع الحشد فى الزمالك أمام ساقية الصاوي، وينطلق في الساعة 7 صباحًا، ويتخذ طريقه من أمام وزارة المالية حتى الكوربة بمصر الجديدة، ويكون الاشتراك مفتوحًا لجميع الأفراد من مختلف الأعمار، كما يمكن للبعض استخدام عجلاتهم الخاصة، ويؤجر لمن لا يملك مقابل تذكرة سعرها 60 جنيهًا للدراجة العادية، و80 للدراجة المزودة بسرعات مختلفة.