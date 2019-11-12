تنتهي غرفة شركات السياحة، الخميس المقبل، من تسجيل أسماء شركات السياحة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

ويستعرض "الوطن" متوسط أسعار العمرة في عدد من شركات السياحة بالطيران وهي:

فئة الاقتصادي "4 أفراد": تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي بين 13.5 و15 ألف جنيه للفرد.

فئة الاقتصادي "فردين": تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي بين 15 و16.5 ألف جنيه للفرد.

عمرة المولد النبوي بفندق 4 نجوم: تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي بين 15.5 و17 ألف جنيه للفرد.

عمرة المولد النبوي بفندق 5 نجوم: تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي في غرفة مكونه من 4 أفراد بين 19و21 ألف جنيه للفرد.

عمرة المولد النبوي بفندق 5 نجوم: تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي في غرفة مكونه من فردين بين 23 و 25 ألف جنيه للفرد.