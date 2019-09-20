تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

متحف افتراضي للأشياء التي يلتقي بها في الشارع صدفة ويرى أنها تستحق التوثيق والبحث والدراسة، فخلق مساحة لإنقاذ لمحات من التاريخ الشخصي الذي يكون مصيره في أحيان كثيرة محارق القمامة للأسف الشديد، ذلك كان مدخل الشاب المصور لمبادرته الشخصية التي أطلق عليها "متحف الشارع".

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف كان من المفترض أن يبدأ الأحد المقبل، لكنه بدأ السبت الماضي على أنحاء الجمهورية كافة، وهو ما أثر على درجات الحرارة وسقوط الأمطار يومي السبت والأحد الماضيين على السواحل الشمالية.

تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

يعتبر تاكسي لندن أو "London Cab" من أشهر وسائل التنقل بين مشاهير وأثرياء مصر، حيث تم إطلاقه في مصر للمرة الأولى عام 2010، واشتهر بكونه يصلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا صديق للبيئة.

رئيس الوزراء: 42 مليار جنيه لتمويل برنامج تحويل واستبدال السيارات للعمل بـ"الوقود المزدوج"

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج، البنزين والغاز الطبيعى، موضحاً أنه سيتم تمويله من وزارة المالية، والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 42 مليار جنيه.

غرفة السياحة: ارتفاع أسعار العمرة 4 آلاف جنيه مقارنة بالعام الماضي

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل على مدار 3 أيام مع أكثر من 220 شركة سياحية لتعريفهم بتفاصيل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية، وشرح الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد، والرد على الاستفسارات الخاصة بذلك.

أكرم حسني يكشف عن مفاجأة: أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة مش بصوتي

كشف الفنان أكرم حسني عن مفاجأة بشأن الأغنية التي أداها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على هامش تغطية قناة "ON E" لمهرجان الجونة السينمائي.

الطمع والشرف الزائف وراء مقتل "صاحب المرسيدس" في كرداسة

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة من صباح أمس، عندما وصلت سيدة هي وزوجها، في كلبش واحد، إلى محكمة جنوب الجيزة، لعرضهما على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسهما، في الاتهامات المنسوبة إليهما بـ"القتل العمد، والسرقة" بعد أن قتلا صاحب مصنع وتركا جثته في سيارته المرسيدس أسفل الطريق الدائري بكرداسة.

محمد رمضان ومهرجان الجونة.. من الاتهام بالتحرر وأغنية كوبرا للمشاركة

يتواجد النجم محمد رمضان على رأس النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، التي انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر

أعلن رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر إقامتها أحد أيام 16، أو 17، أو 18 سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها إلى وقت آخر لاحق وفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب بعد ثلاث ولايات مع الأهلي ورئاسة بيراميدز

أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري بشكل رسمي اليوم عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق.

إيهاب جلال في بيان رسمي: فشل المفاوضات مع المنتخب ليست لأسباب مادية

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق النادي المصري، أسباب فشل توليه قيادة منتخب مصر الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخروج من دور الـ 16.