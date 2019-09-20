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"نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل".. ندوة بـ"روتاري" حول تأثير الإعلام على الشباب

"نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل".. ندوة بـ"روتاري" حول تأثير الإعلام على الشباب

بشرى عن التصالح مع محمد رمضان: "ما كانش فيه خلاف أصلا"

بشرى عن التصالح مع محمد رمضان: "ما كانش فيه خلاف أصلا"

فيديو وصور.. لم يلحقوا الذكرى الـ46.. رحيل 3 أيقونات لحرب أكتوبر في 3 شهور

فيديو وصور.. لم يلحقوا الذكرى الـ46.. رحيل 3 أيقونات لحرب أكتوبر في 3 شهور

بالتواريخ.. مشاركات السيسي في أعمال الأمم المتحدة تحمل رسائل هادفة

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صور.. مدرسة بكفر الشيخ تطلق 4 مبادرات إنسانية مجانية: هدفنا توعية التلاميذ

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تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

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