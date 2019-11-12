14 نوفمبر.. مسرحية "أفراح القبة" في بيت السحيمي

أعلن صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل العرض المسرحي "أفراح القبة" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الشعبية، حيث سيتتم العرض يوم الخميس في السابعة والنصف مساء، ببيت السحيمي.

تدور أحداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، حول أعضاء فريق مسرحي يقدم عرضا جديدا يحمل اسم "أفراح القبة"، يكتشف الممثلون في كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضي، ويسعى الممثلون لإيقاف العرض، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

العرض من إخراج ياسين رضوان، ديكور شروق سيد، إيقاع موسيقي منار صالح، غناء زهراء مصطفى، كريم محمود، تصميم استعراضات لميس جمال.