أصدر النائب العام، قرارا بإنشاء إدارة بالنيابة تختص بالبيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتبه لتحقيق التواصل بين النيابة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ولتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة من اختصاصات.

وقال بيان للنائب العام، إن الإدارة تتكون من 3 وحداث هي وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل، ويتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي سيصدر بهذا الشأن.

وأوضح البيان أن الهدف من إنشاء الإدارة توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضيح كافة الحقائق للرأي العام في إطار الشفافية والمصداقية، العمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

وأضاف البيان أن الوحدة تهدف أيضا إلى تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة بإحصاءات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها، والإعلان عما تقوم به النيابة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها، وتقديم الدعم الإعلامي اللازم كما اقتضته ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها، وإبداء الرأي في ضوء الرصد والتحليل في القضايا التي تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشور.