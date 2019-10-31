عاجل.. السيسي: النائب العام حارس مصر.. يحميها لصالح الدولة وليس النظام

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، النائب العام بأنه "حارس وحامي الشعب المصري"، وأنّه مسؤول عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، متابعا: "المسارات اللي كانت ماشية قبل كده، بتتماشى مع ظروفنا خلال الـ60 سنة اللي فاتت، ودلوقتي جد جديد في التطور العصري".

وأضاف السيسي: "كل موضوع محتاج يتحقق فيه حققوا، وتصدوا للاتهامات ومش هنزعل، والمفروض منزعلش والكلام ليا وللحكومة، ما دام فيه اتهام البرلمان بلجانه يفصل، والنائب العام يفصل".

وتابع الرئيس: "لما يتعمل استجواب لمسؤول مياخدهاش بحساسية، لازم نوضح الكلام اللي بيتقال، متسيبوش الدولة تقاتل وحدها، كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن مصر، ولازم جهودها تتضافر عشان الحقيقة، البرلمان دوره لازم يكون كبير لأن التحدي كبير".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في مصر، وتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بالجيزة.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بينما يعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، ينتج 23 ألف طن سنويا، ويتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل مباشرة.