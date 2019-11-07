قالت أميرة رزق، الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، التي قتلت شاب سائق ميكروباص دفاعًا عن شرفها بعد أن هّم على اغتصابها، إنها لم تتحدث مع أي من صديقتها بعد خروجها من السجن عقب الواقعة، ولكنها تحدثت مع جيرانها الذين عكفوا على الاطمئنان عليها، حيث ذكرت أن جيرانها سعدوا جميعها برجوعها إلى منزلها مرة أخرى.

وأضافت "أميرة"، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، باكية: "نفسي أشوف أصحابي وأقابلهم بس أنا حتى خايفة أطلع من البيت"، موجهة حديثها للفتيات: "خلوا بالكم من نفسكم، ولا تثقوا في أي شخص، مش أي حد تثقوا فيه، لازم تفتحوا عنيكم كويس".

وتابعت: "اللي مريت به كان صعب بالنسبة لي مكنش أعرف انه يحصل لي كدة أبدًا".

وقررت محكمة الطفل تسليم الطفلة أميرة أحمد، 15 عاما، المعروفة إعلاميًا بفتاة العياط لوالدها دون أي ضمانات، وكانت قوات الأمن بالجيزة، اقتادت "أميرة" المتهم بقتل سائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، إلى محكمة الطفل، لنظر قرار تجديد حبسها، ومثلت أمام القاضي وقرر إخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها.