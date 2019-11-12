مكرم محمد أحمد: الأطعمة المقدمة للمساجين تحسنت كثيرا

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حقوق المصريين في الحرية لا بد أن تزيد، خاصةً مع ترسخ أركان الاستقرار في الدولة المصرية.

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن حق الإنسان المصري، يجب أن يتكرس ويظهر في سلوكيات محددة: "لما أخش قسم الشرطة أبقى آمن ومطمئن وعارف إني داخل مش مرعوب، محدش طالب مزازيك، لكن طالبين المعاملة الإنسانية".

وتابع أن المعيار الحقيقي لمدة تقدم الأمم والدول والأنظمة السياسية هو مدى احترامها لحقوق الإنسان، حيث إذا أُحترم المواطن في دولته، فسيُحترم خارجها، والعكس صحيح.

وواصل: "في زيارتي الأخيرة للسجون المصرية، يمكن أن نتكلم عن التغيير الحقيقي في ما يتعلق بحقوق المصريين، بوجباتهم الغذائية المتكاملة، والرعاية الصحية، قد تصل إلى حد أن كافة الجراحات العاجلة، يمكن أن تتم، كما أن هناك قدر فراغ لدى هؤلاء المسجونين فيما يفيدهم، ويتم استغلال هذه الفترة لصالح المسجونين".

وأتم: "فكرة العقوبة اختلفت، لم يعد مبدأ العقاب من أجل العقاب موجودًا، لكن المقصود هو التهذيب والإصلاح، وهما لا يتحققان بالجلد أو الضرب، لكن من خلال تعليم المسجونين أشياءً مفيدة، لتحسين دخولهم، واحترام القيم وكيفية الاندماج مع المجتمع، كما لم تعد السجون المصرية تضم أي غارمة، بعدما كان عددهن 20 ألف مواطنة".