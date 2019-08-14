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ازمة اقتصادية في الصين.. الإنتاج الصناعي يتباطئ 4.8%

ازمة اقتصادية في الصين.. الإنتاج الصناعي يتباطئ 4.8%

غدا.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور كشمير في ظل الأزمة مع الهند

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